Oms, casi in Europa e Usa salgono ma non è troppo tardi (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Durante il fine settimana abbiamo visto che mentre molti Paesi hanno tenuto sotto controllo il Covid-19, i casi in alcuni paesi in Europa e Nord America continuano a salire". ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Durante il fine settimana abbiamo visto che mentre molti Paesi hanno tenuto sotto controllo il Covid-19, iin alcuni paesi ine Nord America continuano a salire". ...

IlBlogdiAndy : RT @Adnkronos: #Covid, #Oms: 'Picco di casi in Europa e Nord America, momento critico' - holyghostpro : Covid, Oms: “Picco di casi in Europa e Nord America, momento critico” - My_Salute : Covid, Oms: “Picco di casi in Europa e Nord America, momento critico” - ImpieriFilippo : RT @Adnkronos: #Covid, #Oms: 'Picco di casi in Europa e Nord America, momento critico' - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, #Oms: 'Picco di casi in Europa e Nord America, momento critico' -