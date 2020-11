Messi, un record color blaugrana: oltre 60000 minuti in campo da giocatore del Barcellona (Di lunedì 2 novembre 2020) Lionel Messi e Barcellona sempre più una cosa sola. Come riporta Sport, ai tanti record della Pulce in maglia blaugrana bisogna aggiungerne un altro, realizzato nell'ultima partita disputata in campionato contro l'Alaves.Messi: 60.050 minuti con la maglia blaugranacaption id="attachment 1041915" align="alignnone" width="566" Messi (getty images)/caption60.050 minuti, o se preferite 41.7 giorni, o meglio ancora quasi 6 settimane (1.3 mesi) o 3 milioni e 603 mila secondi. Lionel Messi ha vestito la maglia del Barcellona per tutto questo tempo dal suo esordio avvenuto in quel lontano 16 ottobre 2004. La Pulce è diventata grande con i colori dei catalani siglando ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 2 novembre 2020) Lionelsempre più una cosa sola. Come riporta Sport, ai tantidella Pulce in magliabisogna aggiungerne un altro, realizzato nell'ultima partita disputata in campionato contro l'Alaves.: 60.050con la magliacaption id="attachment 1041915" align="alignnone" width="566"(getty images)/caption60.050, o se preferite 41.7 giorni, o meglio ancora quasi 6 settimane (1.3 mesi) o 3 milioni e 603 mila secondi. Lionelha vestito la maglia delper tutto questo tempo dal suo esordio avvenuto in quel lontano 16 ottobre 2004. La Pulce è diventata grande con ii dei catalani siglando ...

ItaSportPress : Messi, un record color blaugrana: oltre 60000 minuti in campo da giocatore del Barcellona - - nacturally : @hadidanthem Considera che gli abitanti degli Stati Uniti sono 350 milioni... è normale che facciano record?? Però s… - aleve74 : @ferdinantripodi In UK son messi peggio e quello psicopatico é ancora al suo posto. In USA han battuto ogni record… - MarcelloVillani : @solodax Maradona ?? Talento...talento infinito ma solo quello...per il resto il nulla...Messi e C.Ronaldo, oltre c… - wam_the : Haaland da record in Champions: meglio di CR7, Messi e Ibra -

Ultime Notizie dalla rete : Messi record Messi, altro record in Champions League: primo nella storia a segnare in 16 edizioni di fila ItaSportPress Messi, un record color blaugrana: oltre 60000 minuti in campo da giocatore del Barcellona

Lionel Messi ha vestito la maglia del Barcellona per tutto questo tempo dal suo esordio avvenuto in quel lontano 16 ottobre 2004. La Pulce è diventata grande con i colori dei catalani siglando record ...

Alfa record, ecco i tre prototipi venduti all'asta a 15 milioni di dollari

Le tre auto sono state vendute assieme, in un solo lotto, per una cifra record che tradotto in euro supera i dodici ... il tutto condito con più di un semplice accenno di fantasia e fantascienza.

Lionel Messi ha vestito la maglia del Barcellona per tutto questo tempo dal suo esordio avvenuto in quel lontano 16 ottobre 2004. La Pulce è diventata grande con i colori dei catalani siglando record ...Le tre auto sono state vendute assieme, in un solo lotto, per una cifra record che tradotto in euro supera i dodici ... il tutto condito con più di un semplice accenno di fantasia e fantascienza.