Johnny Depp ha perso la causa contro il Sun (Di lunedì 2 novembre 2020) Johnny Depp ha perso la sua battaglia legale contro il Sun. Andrew Nicol, un giudice dell’Alta Corte di Londra, ha rigettato la denuncia per diffamazione presentata dall’attore di Hollywood. Il noto tabloid britannico, nel 2018, aveva infatti definito Depp un “wife beater” (“picchiatore della moglie”), dopo le accuse rivolte dall’attrice Amber Heard. Questo articolo aveva spinto l’attore a chiedere un risarcimento per il danno dell’immagine, ma un giudice ha respinto la richiesta. Johnny Depp nel film Waiting For The Barbarians.La sentenza Il verdetto è arrivato dopo un ciclo di udienze. Nella motivazione della sentenza del tribunale si legge che ciò che è stato pubblicato dal Sun è ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)hala sua battaglia legaleil Sun. Andrew Nicol, un giudice dell’Alta Corte di Londra, ha rigettato la denuncia per diffamazione presentata dall’attore di Hollywood. Il noto tabloid britannico, nel 2018, aveva infatti definitoun “wife beater” (“picchiatore della moglie”), dopo le accuse rivolte dall’attrice Amber Heard. Questo articolo aveva spinto l’attore a chiedere un risarcimento per il danno dell’immagine, ma un giudice ha respinto la richiesta.nel film Waiting For The Barbarians.La sentenza Il verdetto è arrivato dopo un ciclo di udienze. Nella motivazione della sentenza del tribunale si legge che ciò che è stato pubblicato dal Sun è ...

