In auto-isolamento Tedros Adhanom Ghebreyesus (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo essere stato a contatto con un positivo, il capo dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus si auto-isola. A contatto con un positivo Covid: capo dell’OMS in isolamento su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo essere stato a contatto con un positivo, il capo dell'OMSsi-isola. A contatto con un positivo Covid: capo dell’OMS insu Notizie.it.

MastriTina : Discorso tra mammine al bar. “La maestra xxx ha la figlia positiva, lei si è messa in auto isolamento. Le piace pr… - julyette17 : RT @EugenioCardi: +++ #mezzorainpiù: #Bonaccini asintomatico positivo #Covid_19 in auto-isolamento +++ AUGURI - EdiGirolami : RT @EugenioCardi: +++ #mezzorainpiù: #Bonaccini asintomatico positivo #Covid_19 in auto-isolamento +++ AUGURI - Marty111H : Vanzini é in auto-isolamento - lucamattanza : RT @EugenioCardi: +++ #mezzorainpiù: #Bonaccini asintomatico positivo #Covid_19 in auto-isolamento +++ AUGURI -