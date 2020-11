“Deve chiedere scusa!”. Mattino 5, Federica Panicucci su tutte le furie con il vip. E chiede a Mediaset di intervenire: cosa succede (Di lunedì 2 novembre 2020) Non le manda di certo a dire Federica Panicucci che a Mattino Cinque ha molto criticato Francesco Oppini per delle frasi a dir poco offensive. Ma non solo, la conduttrice ha parlato molto anche del bacio tra Adua e Dayane, del capitolo infinito su Elisabetta Gregoraci, ma anche, appunto, delle frasi infelici pronunciate da Francesco Oppini nella casa più spiata d’Italia. Ha parlato di Dayane in termini non proprio idilliaci e si è lasciato sfuggire una frase su Flavia Vento che ha indignato il web. A tal proposito Federica Panicucci è stata molto dura, appoggiando in toto lo sfogo di Alba Parietti sui social: “Alba è stata onesta e lucida”. Ha detto: “Se ha detto queste cose si deve scusare senza se e senza ma”. E come ogni Grande Fratello Vip ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Non le manda di certo a direche aCinque ha molto criticato Francesco Oppini per delle frasi a dir poco offensive. Ma non solo, la conduttrice ha parlato molto anche del bacio tra Adua e Dayane, del capitolo infinito su Elisabetta Gregoraci, ma anche, appunto, delle frasi infelici pronunciate da Francesco Oppini nella casa più spiata d’Italia. Ha parlato di Dayane in termini non proprio idilliaci e si è lasciato sfuggire una frase su Flavia Vento che ha indignato il web. A tal propositoè stata molto dura, appoggiando in toto lo sfogo di Alba Parietti sui social: “Alba è stata onesta e lucida”. Ha detto: “Se ha detto queste cose si deve scusare senza se e senza ma”. E come ogni Grande Fratello Vip ...

