Covid, cimitero chiuso a somma Vesuviana: la benedizione ai fedeli arriva in diretta Facebook (Di lunedì 2 novembre 2020) Il cimitero di somma Vesuviana è chiuso al pubblico fino al 13 novembre ma i parroci del comune vesuviano hanno deciso oggi, in occasione del 2 noevmbre, di benedire comunque i defunti in diretta social dal camposanto, a partire dalle ore 16, tramite la pagina Facebook del sindaco Salvatore Di Sarno, che soì motiva la decisione: "Contrariamente a molti altri comuni la nostra linea è quella di non rischiare. Dobbiamo spezzare la catena di contagio. Abbiamo registrato 340 casi in una settimana" e "non solo la chiusura del cimitero ma con una specifica ordinanza ho raccomandato fortemente a tutti i laboratori di analisi presenti sul territorio e che effettuano tamponi antigenici (cosiddetto rapido) e che non sono tenuti al caricamento ...

