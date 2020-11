Coronavirus | infermieri in sciopero | «Siamo eroi dimenticati | ma sempre in prima linea»

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 novembre 2020) «state le ultime persone che i pazienti Covid dellaondata hanno vistodi morire. Ciammalati. Alcuni colleghi sono morti. Quello che hanno fatto le istituzioni dopo 6 mesi di servizio è stato mandarci via a calci». È una parabola paradossale quella degliche hanno lavorato durante l’emergenzain Italia. Dai picchi di marzo fino all’ottobre rosso della nuova ondata, non hanno smesso di lavorare intensamente per limitare gli effetti mortali della Covid-19. Ma questi otto mesi di servizio al fronte non hanno portato a nessun cambiamento per la loro situazione: sono ancora pochi, ancora trattati come l’ultima ruota del carro, ancora sovraccaricati di lavoro. Per rispondere al telefono Paola (nome ...