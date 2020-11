Compagno Zdanov | vuoi Gattuso alla Lubjanka o in piazza Mercato?

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 novembre 2020) In questi tempi di 4-2-3-1 e quando vien la sera stiamo lontanissimi, mi assale la nostalgia del, il social-realista Andrej Alexandroviccol quale, sotto la vigilanza di Marx Gallo, nei tempi del sarrismo (tutto fumo e niente arrosto, secondo Andrej Alexandrovic), mi intrattenevo in vigorose diatribe, lui, il, nostalgico di Rafa Benitez e persecutore del merletto calcistico di Maurizio Sarri, io invaghito del ricamo sarriano e di quei ricchi schemi del villaggio azzurro. So che oggi, con la fine del proletariato, ilnon gradisce il proletario di Calabria Rin Tin Tinnostalgico com’è, Andrej Alexandrovic, del nobiluomo terriero Carlo-Carletto Ancelotti che sta svernando a ...