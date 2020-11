Trovato morto in strada a Gessopalena: vicino c'era una battuta di caccia (Di domenica 1 novembre 2020) Un uomo di 72 anni nel primo pomeriggio di oggi è stato Trovato senza vita sulla strada tra Gessopalena e Roccascalegna. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe stato raggiunto da un colpo di fucile. In ... Leggi su chietitoday (Di domenica 1 novembre 2020) Un uomo di 72 anni nel primo pomeriggio di oggi è statosenza vita sullatrae Roccascalegna. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe stato raggiunto da un colpo di fucile. In ...

Adnkronos : Roma, trovato morto a letto con un secchio in testa - cinzia_pietro : RT @cotrozzi_lisa: Jonny è entrato cucciolo in canile col fratellino che stamattina è stato trovato morto x il freddo, Jonný non smetteva d… - concylardicl : RT @cotrozzi_lisa: Jonny è entrato cucciolo in canile col fratellino che stamattina è stato trovato morto x il freddo, Jonný non smetteva d… - RdiMilano : RT @cotrozzi_lisa: Jonny è entrato cucciolo in canile col fratellino che stamattina è stato trovato morto x il freddo, Jonný non smetteva d… - CircolodiD : RT @cotrozzi_lisa: Jonny è entrato cucciolo in canile col fratellino che stamattina è stato trovato morto x il freddo, Jonný non smetteva d… -