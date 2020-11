Sei scemo | hai messo la mano? | Zozzone | gesto pazzesco sui genitali di Rudy Zerbi | Mammucari e Scotti lo massacrano

(Di domenica 1 novembre 2020) Siparietto piccante. A Tu si que vales, dopo la mezzanotte, fuori dalla fascia protetta, su Canale 5 accade di tutto. Trae Teo Mammuccari lo show prende il volo quando un concorrente contorsionista si esibisce. In pratica siede sopra il corpo di, disteso a terra. In studio c'è un mimo dalle formemolto evidenti, una vecchia conoscenza. Ed il gioco dei doppi sensi è servito su un piatto d'argento. Teone approfitta e “punzecchia” l'amico-collegaZerby, che guarda quelle insolite forme. “Ma hailasul serio?! Sei”, dice Teo. “Certo che ho toccato, cosa c'è di male?, risponde Zerby. E Gerry ...

ryukhrive : @yacnovikov ORA SÌ AKAHAKHAJA SEI UNO SCEMO - piringue : @Gianmar26145917 @GirolamoMaggio @realDonaldTrump sei propio scemo - DevisuCarlo84 : @Minutza2 @ElioLannutti Qui di scemo e di disinformato ci sei solo tu mi sa.... - apoatti : @luigidimaio Tu sei tutto scemo - vincsorce81 : @Xevious_Xevious @freni_mario @guyfawkes2_0 @khiupilupitutti @DavidPuente Sei proprio scemo, mi auguro che ti chiudano in un manicomio -

Ultime Notizie dalla rete : Sei scemo

Lanostratv

Teo Mammucari a Rudy Zerbi: "Hai messo la mano?! Ma sei scemo" Dopo la mezzanotte Tu sì que vales può permettersi di far mandare in onda esibizioni ...Durante la seduta del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2020, la prima in videoconferenza nella storia di Iglesias, il gruppo consiliare del Partito Democra ...