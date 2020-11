Roma, furto in casa Fonseca: rubati oggetti di valore e diversi Rolex (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo Luca Toni, un altro rappresentante del mondo del calcio viene preso di mira dai ladri. L'ultimo della serie è il tecnico della Roma Paulo Fonseca a cui sono stati rubati oggetti di valore come alcuni Rolex. L'allenatore della Roma, come riporta il Messaggero, è stato derubato di tre orologi per un valore complessivo di 100mila euro. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre mentre nell'abitazione non c'era nessuno. Fonseca stava infatti dirigendo l'allenamento della squadra al centro sportivo Fulvio Bernardini mentre sua moglie Katerina era fuori per acquisti insieme al figlio Martin. I ladri sarebbero entrati da una porta-finestra, danneggiando prima la recinzione del giardino e ... Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo Luca Toni, un altro rappresentante del mondo del calcio viene preso di mira dai ladri. L'ultimo della serie è il tecnico dellaPauloa cui sono statidicome alcuni. L'allenatore della, come riporta il Messaggero, è stato derubato di tre orologi per uncomplessivo di 100mila euro. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre mentre nell'abitazione non c'era nessuno.stava infatti dirigendo l'allenamento della squadra al centro sportivo Fulvio Bernardini mentre sua moglie Katerina era fuori per acquisti insieme al figlio Martin. I ladri sarebbero entrati da una porta-finestra, danneggiando prima la recinzione del giardino e ...

