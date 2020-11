Roma-Fiorentina: i convocati di Fonseca (Di domenica 1 novembre 2020) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Fiorentina, che si giocherà alle 18.00 allo Stadio Olimpico. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Farelli, Pau Lopez, Mirante DIFENSORI: Kardsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout ATTACCANTI: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Podgoreanu. Foto: Twitter Roma Ecco i nostri convocati per #RomaFiorentina #ASRoma pic.twitter.com/c4S1ZumOp9 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 1, 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Paulo, tecnico della, ha diramato la lista deiin vista della sfida di oggi contro la, che si giocherà alle 18.00 allo Stadio Olimpico. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Farelli, Pau Lopez, Mirante DIFENSORI: Kardsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout ATTACCANTI: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Podgoreanu. Foto: TwitterEcco i nostriper ##ASpic.twitter.com/c4S1ZumOp9 — AS(@OfficialAS) November 1, 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

