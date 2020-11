"Noi brutos e irresponsabili? Allora chiudi il Parlamento": farsa di Conte, furia di Crosetto (Di domenica 1 novembre 2020) Altro giro, altra farsa di Giuseppe Conte. Il premier infatti continua a governare l'emergenza coronavirus a suon di dpcm, criticato per questo anche da insospettabili osservatori come Massimo Giannini. Insomma, Conte finge di voler coinvolgere l'opposizione. L'ultima finta, solo poche ore fa, sintetizzata da Guido Crosetto su Twitter: "Conte chiede all'opposizione di sedersi insieme (oggi, domani) ad un tavolo a Palazzo Chigi per discutere ed approfondire ciò che ha deciso di scrivere in un dpcm, domani", ricorda riferendosi all'offerta di sabato sera (rifiutata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi con un comunicato congiunto). Dunque, Crosetto chiosa: "L'opposizione risponde che dialogherà in Parlamento. E viene criticata. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Altro giro, altradi Giuseppe. Il premier infatti continua a governare l'emergenza coronavirus a suon di dpcm, criticato per questo anche da insospettabili osservatori come Massimo Giannini. Insomma,finge di voler coinvolgere l'opposizione. L'ultima finta, solo poche ore fa, sintetizzata da Guidosu Twitter: "chiede all'opposizione di sedersi insieme (oggi, domani) ad un tavolo a Palazzo Chigi per discutere ed approfondire ciò che ha deciso di scrivere in un dpcm, domani", ricorda riferendosi all'offerta di sabato sera (rifiutata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi con un comunicato congiunto). Dunque,chiosa: "L'opposizione risponde che dialogherà in. E viene criticata. ...

"La sintesi è: troviamo il modo di avere un Governo che possa presentarsi come di unità nazionale, senza cambiare nulla, senza condividere informazioni e decisioni e chiaramente senza aver alcun ...

