Milan-Roma | Rizzoli | “Rigori fischiati? Var doveva intervenire in entrambi i casi”

"Qua Bennacer anticipa la posizione in maniera corretta. Ci sta non vederlo bene in campo, ma indubbiamente ci sono i criteri per intervenire col Var. L'atteggiamento degli attaccanti il più delle volte crea un blocco comunicativo tra il Var e l'arbitro, allungando i tempi di analisi e influenzando la decisione". Sono queste le parole di Nicola Rizzoli a Sky Calcio Club, commentando il primo episodio dubbio in Milan-Roma, ossia il contatto Pedro-Bennacer. L'ex arbitro è poi stato interpellato in merito al secondo episodio, ossia il rigore fischiato ai rossoneri per fallo di Mancini su Calhanoglu: "Anche qui il Var doveva intervenire: questo è assolutamente un contatto di gioco, un semplice body check. Se il difensore nel suo ...

