La chioccia Ibrahimovic fa bene al Milan | così i rossoneri sono primi in classifica

(Di domenica 1 novembre 2020) “I compagnidisponibili.giovani, quindi le pressioni e le responsabilità me le prendo io, mentre loro devono pensare ad allenarsi”. Questo è il marchio di Zlatannella sua seconda esperienza al. Lo svedese, arrivato in Serie A nello scorso gennaio tra mille dubbi causati dalla sua prolungata assenza dai grandi palcoscenici, ha stravolto il copione del film rossonero in questo 2020. Nonostante con la sua prorompente personalità sia sempre riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in qualunque squadra andasse, la posizione presa da Ibra neldi Pioli è qualcosa di mai visto prima, almeno nelle sue esperienze in Europa. In una squadra giovanissima e ricca di talenti con grandi prospettive, il “ragazzone” di Malmoe ...