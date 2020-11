Halo Infinite, contenuti pronti e lancio confermato nel 2021 secondo le parole di un insider (Di domenica 1 novembre 2020) Halo Infinite non uscirà al lancio di Xbox Series X come inizialmente previsto, ma questo non significa che dovremo aspettare molto, prima di poter giocare alle nuove avventure di Master Chief. Se non altro, questo è ciò che sostiene il noto insider Klobrille, specializzato in leak Microsoft.Stando a quanto dichiarato, sembra che 343 Industries abbia quasi completato i contenuti previsti per Halo Infinite e che ora il team potrà concentrarsi sull'aspetto tecnico del gioco, il punto che più di ogni altro ha incontrato il gelo della community durante il reveal gameplay.Alla luce di tutto questo, Klobrille sostiene che il team potrà tranquillamente far uscire Halo Infinite nel corso del ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 novembre 2020)non uscirà aldi Xbox Series X come inizialmente previsto, ma questo non significa che dovremo aspettare molto, prima di poter giocare alle nuove avventure di Master Chief. Se non altro, questo è ciò che sostiene il notoKlobrille, specializzato in leak Microsoft.Stando a quanto dichiarato, sembra che 343 Industries abbia quasi completato iprevisti pere che ora il team potrà concentrarsi sull'aspetto tecnico del gioco, il punto che più di ogni altro ha incontrato il gelo della community durante il reveal gameplay.Alla luce di tutto questo, Klobrille sostiene che il team potrà tranquillamente far uscirenel corso del ...

