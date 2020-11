Giorgio Panariello | chi è | anni | carriera | vita privata | la morte del fratello

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 novembre 2020) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In. Ospite in studio il famoso showman e giudice di Tale e Quale Show,, che sarà in studio per presentare il suo libro autobiografico ‘Io sono mio’, dedicato alla dolorosa perdita delFranco. Scheda: Nome:Cognome:Età: 59Professione: Attore, Comico, Presentatore Fidanzata: Claudia Maria Capellini Chi è:è un famosissimo attore comico e presentatore della tv italiana. E’ nato il 30 settembre 1960 a Firenze. Non tutti sanno che, nonostante il sorriso che sfoggia sempre, ha avuto un’infanzia difficile: è stato abbandonato ...