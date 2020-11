GFVip, Tommaso Zorzi in lacrime per il costume di Halloween: ‘Quando a scuola ridevano di me’ (Di domenica 1 novembre 2020) La festa di Halloween nella casa del Grande Fratello Vip si trasforma in occasione di brutti ricordi e lacrime per Tommaso Zorzi. L’influencer scoppia a piangere quando gli autori, nell’organizzare la festa più paurosa dell’anno, consegnano ai concorrenti abiti mostruosi da indossare per l’occasione. Il vestito scelto per Zorzi, infatti, non è di suo gradimento. Tommaso Zorzi: “Quando a scuola ridevano di me” Non si tratta di un banale capriccio, ma di qualcosa di ben più profondo. Tommaso è infatti l’unico concorrente maschio a ricevere un costume da donna, cosa che lo ferisce nel profondo perché si dà per scontato che ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 1 novembre 2020) La festa dinella casa del Grande Fratello Vip si trasforma in occasione di brutti ricordi eper. L’influencer scoppia a piangere quando gli autori, nell’organizzare la festa più paurosa dell’anno, consegnano ai concorrenti abiti mostruosi da indossare per l’occasione. Il vestito scelto per, infatti, non è di suo gradimento.: “Quando adi me” Non si tratta di un banale capriccio, ma di qualcosa di ben più profondo.è infatti l’unico concorrente maschio a ricevere unda donna, cosa che lo ferisce nel profondo perché si dà per scontato che ...

