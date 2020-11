Genoa, Rovella: «Qui ci sono valori eccelsi. Voglio diventare un leader» (Di domenica 1 novembre 2020) Nicolò Rovella ha parlato del momento che sta vivendo con la maglia del Genoa Nicolò Rovella, giovane centrocampista del Genoa, sta pian piano conquistando punti in rossoblù tanto da diventare uno dei papabili titolari in ogni partita. Il classe 2001, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo momento. SEGNALE VERONA – «Abbiamo dimostrato il nostro grande spirito di gruppo, una base eccellente da cui ripartire. Quanto accaduto ci ha reso ancora più forti sul piano mentale. Qui ci sono valori eccelsi, il Covid-19 ci ha concesso poco tempo per esprimerlo. Ma ci rifaremo, iniziando dal derby». DERBY – «Mi torna in mente quello di due anni fa con la Primavera in casa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Nicolòha parlato del momento che sta vivendo con la maglia delNicolò, giovane centrocampista del, sta pian piano conquistando punti in rossoblù tanto dauno dei papabili titolari in ogni partita. Il classe 2001, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo momento. SEGNALE VERONA – «Abbiamo dimostrato il nostro grande spirito di gruppo, una base eccellente da cui ripartire. Quanto accaduto ci ha reso ancora più forti sul piano mentale. Qui ci, il Covid-19 ci ha concesso poco tempo per esprimerlo. Ma ci rifaremo, iniziando dal derby». DERBY – «Mi torna in mente quello di due anni fa con la Primavera in casa ...

