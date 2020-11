Ecco il metodo infallibile per non avere mai più abiti sbiaditi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 1 novembre 2020) Con l’alloro e il bicarbonato mai più vestitiCol passare del tempo i nostri capi di vestiario tendono a perdere la brillantezza dei loro colori, così che a un certo punto ci accorgiamo che quella camicia che ci piaceva tanto, o quel paio di pantaloni così eleganti, non li possiamo più indossare, perché si sono irrimediabilmente sbiaditi. Già, perché i vestiti sbiaditi danno un’impressione di vecchiaia e consunzione. Ma qualcosa si può fare, per impedire che i colori se ne vadano via. Qui di seguito ti spieghiamo la semplice “ricetta” del rimedio tradizionale che puoi usare per restituire brillantezza e vivacità ai tuoi capi preferiti. Con l’alloro e il bicarbonato mai più vestitiGli ingredienti e il procedimento Gli ingredienti sono ...