Classifica Vuelta a España 2020 | 12ma tappa | Richard Carapaz maglia roja | Roglic a 10? 18° Cattaneo

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020)si è portato in testa allagenerale dellaa Españaal termine della dodicesimache si concludeva in cima all’Angliru, una delle salite più difficili e impegnative al mondo. L’ecuadoriano ha attaccato quando mancavano 2 km al traguardo e ha lasciato sul posto Primozrossa fino a questa mattina e andato in difficoltà nel tratto più duro dell’ascesa conclusiva. Il capitano della Ineos-Grenadiers ha indossato il simbolo del primato e ora ha 10” di vantaggio su Primoz, ora chiamato a ribaltare la situazione nella cronometro di martedì (il balcanico è il grande favorito per il successo finale). Guadagna ...