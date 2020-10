Malesani dice addio al calcio: “Accetto di essere un allenatore finito” (Di sabato 31 ottobre 2020) Malesani dice basta, e questa volta per davvero. L'ex allenatore, tra le tante, di Parma e Siena, è diventato negli ultimi anni virale sui social grazie alle sue famose sfuriate. Malesani ha deciso di tornare nel mondo aziendale: "È un cerchio che si chiude, ho iniziato in quel ramo e adesso torno a farne parte. Il calcio mi ha messo dalla parte degli allenatori finiti e adesso ho imparato ad accettarlo".BASTAcaption id="attachment 564631" align="alignnone" width="594" Malesani/caption"Ormai è così. La decisione è maturata con razionalità nel corso di questi anni - ha svelato Alberto Malesani. Quando senti che ti allontanano un po’, è inutile insistere. A un certo punto mi hanno messo dalla parte degli allenatori ... Leggi su itasportpress (Di sabato 31 ottobre 2020)basta, e questa volta per davvero. L'ex, tra le tante, di Parma e Siena, è diventato negli ultimi anni virale sui social grazie alle sue famose sfuriate.ha deciso di tornare nel mondo aziendale: "È un cerchio che si chiude, ho iniziato in quel ramo e adesso torno a farne parte. Ilmi ha messo dalla parte degli allenatori finiti e adesso ho imparato ad accettarlo".BASTAcaption id="attachment 564631" align="alignnone" width="594"/caption"Ormai è così. La decisione è maturata con razionalità nel corso di questi anni - ha svelato Alberto. Quando senti che ti allontanano un po’, è inutile insistere. A un certo punto mi hanno messo dalla parte degli allenatori ...

