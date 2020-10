LIVE Sonego-Evans 6-3 2-1, Semifinale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: tre break in tre game nel secondo set (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 PALLONETTO VINCENTE DI Sonego! Evans viene a rete, ma l’azzurro non si fa sorprendere! 30-15 Servizio e volée sulla seconda di Evans, che gli porta il punto. 15-15 Spinge con il dritto Evans in profondità per andare a prendersi il punto. 0-15 Comanda con il dritto e poi piazza il vincente in lungolinea Sonego! 3-1 Sonego, servizio e dritto! 40-0 Primo ace del set per Sonego! 30-0 Appena fuori la risposta di rovescio di Evans. 15-0 Altra smorzata vincente di Sonego! 2-1 break Sonego: stavolta Evans si vede tornare indietro la palla, forza con il dritto e sbaglia mettendolo in corridoio, ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 PALLONETTO VINCENTE DIviene a rete, ma l’azzurro non si fa sorprendere! 30-15 Servizio e volée sulla seconda di, che gli porta il punto. 15-15 Spinge con il drittoin profondità per andare a prendersi il punto. 0-15 Comanda con il dritto e poi piazza il vincente in lungolinea! 3-1, servizio e dritto! 40-0 Primo ace del set per! 30-0 Appena fuori la risposta di rovescio di. 15-0 Altra smorzata vincente di! 2-1: stavoltasi vede tornare indietro la palla, forza con il dritto e sbaglia mettendolo in corridoio, ...

