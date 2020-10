Fiumicino, 40enne in coma dopo la lite: nessun pestaggio, in corso la ricostruzione della vicenda (Di sabato 31 ottobre 2020) lite finita in tragedia, sono in corso le indagini per cercare di ricostruire quanto esattamente accaduto a Fiumicino ieri pomeriggio intorno alle ore 16:30 nel parcheggio di via Tago, nella zona di Isola Sacra, nei pressi delle case popolari. Inizia una lite, scaturita dopo che un 40enne a bordo di una Mazda che stava facendo manovra ha tamponato un’auto in sosta con a bordo un giovane. Al momento i carabinieri hanno accertato che il trauma subito dall’uomo è compatibile solo con l’urto a terra dovuto alla caduta: non presenta né escoriazioni, né ematomi, né altri tipi di traumi, segno che non è stato picchiato. L’uomo è stato quindi probabilmente caduto a causa di una spinta. Alcuni testimoni riferiscono che sarebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020)finita in tragedia, sono inle indagini per cercare di ricostruire quanto esattamente accaduto aieri pomeriggio intorno alle ore 16:30 nel parcheggio di via Tago, nella zona di Isola Sacra, nei pressi delle case popolari. Inizia una, scaturitache una bordo di una Mazda che stava facendo manovra ha tamponato un’auto in sosta con a bordo un giovane. Al momento i carabinieri hanno accertato che il trauma subito dall’uomo è compatibile solo con l’urto a terra dovuto alla caduta: non presenta né escoriazioni, né ematomi, né altri tipi di traumi, segno che non è stato picchiato. L’uomo è stato quindi probabilmente caduto a causa di una spinta. Alcuni testimoni riferiscono che sarebbe ...

Per motivi in corso di accertamento ha tamponato una Fiat Cinquecento L, di proprietà di una 43enne. Poi è stato aggredito da un uomo – in fase di identificazione – ed è caduto a terra, sbattendo la t ...

Ad ogni modo, cadendo il 40enne si è ferito gravemente ... Non è la prima volta che a Fiumicino capitano episodi di questo genere. Il fenomeno va immediatamente circoscritto. E' urgente dare una ...

Per motivi in corso di accertamento ha tamponato una Fiat Cinquecento L, di proprietà di una 43enne. Poi è stato aggredito da un uomo – in fase di identificazione – ed è caduto a terra, sbattendo la t ... Ad ogni modo, cadendo il 40enne si è ferito gravemente ... Non è la prima volta che a Fiumicino capitano episodi di questo genere. Il fenomeno va immediatamente circoscritto. E' urgente dare una ...