Demon's Souls su PS5 non avrà il ray tracing, nonostante quanto dichiarato in precedenza (Di sabato 31 ottobre 2020) Demon's Souls Remake, la reimmaginazione del famoso RPG From Software dell'era PS3, sarà un titolo di lancio PlayStation 5 che metterà in mostra le potenzialità tecniche della next-gen Sony...o forse non del tutto.In una recente intervista con Level Up, infatti, il creative director Gavin Moore avrebbe dichiarato che Demon's Souls PS5 non supporterà la tecnologia ray tracing. Si tratta di una scoperta bizzarra dato che, tempo fa, era stato confermato l'esatto opposto.Il perché di questa mancanza? Secondo Moore, si tratta di mancanza di tempo e il rischio di tagliare qualcosa di importante in favore del ray tracing. Ecco quanto dichiarato dallo sviluppatore:Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 ottobre 2020)'sRemake, la reimmaginazione del famoso RPG From Software dell'era PS3, sarà un titolo di lancio PlayStation 5 che metterà in mostra le potenzialità tecniche della next-gen Sony...o forse non del tutto.In una recente intervista con Level Up, infatti, il creative director Gavin Moore avrebbeche'sPS5 non supporterà la tecnologia ray. Si tratta di una scoperta bizzarra dato che, tempo fa, era stato confermato l'esatto opposto.Il perché di questa mancanza? Secondo Moore, si tratta di mancanza di tempo e il rischio di tagliare qualcosa di importante in favore del ray. Eccodallo sviluppatore:Leggi altro...

IGNitalia : In un'intervista, Gavin Moore, creative director del remake di Demon's Souls per PlayStation 5, ha annunciato che i… - RedBlack85 : Demon's Souls non supporterà il ray tracing - Asgard_Hydra : Demon's Souls per PS5 non avrà il ray tracing, nonostante le promesse di Sony - GamingTalker : Demon's Souls Remake non avrà il ray-tracing secondo il director, anche se Sony lo aveva promesso… - lillydessi : Demon's Souls fa retromarcia: non supporta il ray tracing su PS5 - -