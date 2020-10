X Factor, pubblico in studio: la produzione chiarisce la scelta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un chiarimento arrivato proprio la messa in onda della prima puntata dei Live di X Factor: la produzione risponde a tono alle polemiche Una prima puntata di divertimento assoluto ai Live di X Factor. In studio era presente anche il pubblico nonostante l’emergenza sanitaria che ha emozionato anche il conduttore Alessandro Cattelan. Così anche i … Leggi su viagginews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un chiarimento arrivato proprio la messa in onda della prima puntata dei Live di X: larisponde a tono alle polemiche Una prima puntata di divertimento assoluto ai Live di X. Inera presente anche ilnonostante l’emergenza sanitaria che ha emozionato anche il conduttore Alessandro Cattelan. Così anche i …

Matteo_Corneli : @Dave_Trebbi Puoi però leggere della polemica in corso sul fatto che a X Factor c’è il pubblico - Corriere : «X Factor»: bene gli inediti, polemica social per il pubblico in studio - Il meglio e il peggio - Matteo_Corneli : @Dave_Trebbi In termini di pubblico, perché la Legabasket non si organizza e fa come X Factor? - Corriere : «X Factor»: bene gli inediti, polemica social per il pubblico in studio - Il meglio e i... - maaxxx95 : @AngeloCivico @GiusCandela Mahmood ha fatto 10 minuto di x factor 6 7 anni prima di Sanremo. È stato lanciato da Sa… -