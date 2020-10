Toyota - Yuko diventa Kinto Share

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 30 ottobre 2020), il car sharing ibrido made in, cambia nome ine apre ufficialmente anche a Milano, a Bologna e Cesena. Oltre al nome e alle nuove città, che si aggiungono a Venezia e a Mestre, il servizio di car sharing con Yaris e Lexus avrà introdurrà un nuovo look per la app, le stesse autovetture e i parcheggi dedicati. Nuove città. A Milano, Bologna e Cesena, il servizio entrato nellecosistemaverrà inizialmente erogato solo in modalità station-based, mentre a Venezia e a Mestre continuerà a operare sia con parcheggi dedicati nei principali punti di interscambio (piazzale Roma, vicino alla stazione FS Santa Lucio, al Tronchetto, alla partenza dei traghetti, allaeroporto Marco Polo o in centro a Mestre), sia con il free floating.