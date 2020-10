Oggiono | otto furti in negozio in due mesi | 40enne in manette

(Di venerdì 30 ottobre 2020), Lecco,, 30bre 2020 "in altrettanti negozi del centro diin due. Per questo i carabinieri dihanno arrestato undel paese. Con lui sono stati ...

LeccoNews : OGGIONO, FURTI NOTTURNI IN ALMENO OTTO NEGOZI. ARRESTATO UN 40ENNE | 30/10/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Oggiono otto

Oggiono (Lecco), 30 ottobre 2020 – Otto furti in altrettanti negozi del centro di Oggiono in due mesi. Per questo i carabinieri di Oggiono hanno arrestato un 40enne del paese. Con lui sono stati denun ...I Carabinieri della Stazione di Oggiono hanno bloccato l'attività di un ladro che aveva messo a segno otto colpi negli ultimi sei mesi ...