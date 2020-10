Lockdown possibile quando la gente vedi gli ospedali pieni? La doppia verità della Merkel e la nostra incapacità di convivere col virus (Di venerdì 30 ottobre 2020) Rispetto alla primavera scorsa sembra che ci spaventi più la fame che la malattia. Abbiamo paura che i soldi finiscano non che si finisca in ospedale. La nostra società, per come è strutturata, non sembra capace di convivere col Covid. Ha un’unica possibilità di sconfiggerlo: sbarrarsi in casa, dunque spegnere la luce. Perciò Angela Merkel quando dice che il Lockdown è possibile solo quando la gente vede gli ospedali pieni, afferma una doppia verità. Non riusciamo a fermarci mai, se non quando la morte bussa nei paraggi. Se anche avessimo avuto il più formidabile dei governi saremmo andati incontro al virus. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Rispetto alla primavera scorsa sembra che ci spaventi più la fame che la malattia. Abbiamo paura che i soldi finiscano non che si finisca in ospedale. Lasocietà, per come è strutturata, non sembra capace dicol Covid. Ha un’unica possibilità di sconfiggerlo: sbarrarsi in casa, dunque spegnere la luce. Perciò Angeladice che ilsololavede gli, afferma unaverità. Non riusciamo a fermarci mai, se nonla morte bussa nei paraggi. Se anche avessimo avuto il più formidabile dei governi saremmo andati incontro al. ...

ricpuglisi : In un secondo possibile lockdown gli stipendi dei dipendenti pubblici (compreso il mio) vanno TAGLIATI. Perché esi… - ladyonorato : Quello che sta accadendo a Napoli spero che serva a far capire a tutti i governatori cosa si provoca continuando a… - scrivodizain : bene l’ipotesi di lockdown è sempre più vicina e possibile - frau_simonetta : @GianfryDiMaio Ma possibile che invece di piangere a nessuno venga in mente di studiare strategie diverse! implemen… - xblunotte : RT @GiancarloDeRisi: Assalto di centinaia difrancesi alle tabaccherie di Ventimiglia in vista del lockdown di Macron. E se non sarà possibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown possibile Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Italia verso nuovo lockdown, in Veneto oltre 3mila contagi Fanpage.it Visite guidate al Museo dell'Opera del Duomo pensate per il lockdown

In questo momento difficile a causa della pandemia, con il crollo del turismo, l'Opera di Santa Maria del Fiore propone delle visite guidate al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze pensate per il ...

Italia, idea lockdown nazionale dal 9 novembre se i dati peggiorano: resterebbero aperte solo elementari e materne

Chiusura di tutti i bar, negozi, ristoranti, tranne quelli essenziali come alimentari e farmacie. Italia verso un possibile nuovo lockdown per almeno un mese, sullo stile di quello francese: le scuole ...

In questo momento difficile a causa della pandemia, con il crollo del turismo, l'Opera di Santa Maria del Fiore propone delle visite guidate al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze pensate per il ...Chiusura di tutti i bar, negozi, ristoranti, tranne quelli essenziali come alimentari e farmacie. Italia verso un possibile nuovo lockdown per almeno un mese, sullo stile di quello francese: le scuole ...