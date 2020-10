Lockdown in Piemonte? Cirio: “Dipende da prudenza cittadini” (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’ipotesi di un nuovo Lockdown in Piemonte non è poi così remota, ma dipende dalla responsabilità dei cittadini. Lancia un chiaro messaggio il presidente del Piemonte Alberto Cirio intervenuto su Raidue e commentando l’aumento dei contagi in regione. Le possibilità di chiudere nuovamente tutto sono “proporzionali alla nostra imprudenza personale”. “Noi possiamo fare tutte le azioni del mondo – ha aggiunto – ma tanto, tutto, dipende da come uno si comporta. Dobbiamo limitare al massimo i contatti che non sono essenziali, dobbiamo indossare la mascherina e mantenere le distanze. Se facciamo queste cose potremo avere dei dati. Io posso dire, in questo momento, che sono quattro giorni che nel mio Piemonte la ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’ipotesi di un nuovoinnon è poi così remota, ma dipende dalla responsabilità dei cittadini. Lancia un chiaro messaggio il presidente delAlbertointervenuto su Raidue e commentando l’aumento dei contagi in regione. Le possibilità di chiudere nuovamente tutto sono “proporzionali alla nostra impersonale”. “Noi possiamo fare tutte le azioni del mondo – ha aggiunto – ma tanto, tutto, dipende da come uno si comporta. Dobbiamo limitare al massimo i contatti che non sono essenziali, dobbiamo indossare la mascherina e mantenere le distanze. Se facciamo queste cose potremo avere dei dati. Io posso dire, in questo momento, che sono quattro giorni che nel miola ...

Le autorità si apprestano a varare possibili nuove misure restrittive sulla base dei risultati che saranno comunicati nel monitoraggio Covid dell'Iss.

