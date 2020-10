Lockdown Francia, code di traffico chilometriche per lasciare Parigi prima del coprifuoco. Il video (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lockdown Francia, code di traffico chilometriche per lasciare Parigi prima del coprifuoco Impressionanti immagini arrivano da Parigi, dove migliaia di persone stanno affollando le strade con le loro automobili per lasciare la capitale prima dell’inizio del nuovo Lockdown in Francia, creando code di traffico chilometriche nelle arterie principali che escono dalla città. Fonte: Twitter Leggi su formiche (Di venerdì 30 ottobre 2020)diperdelImpressionanti immagini arrivano da, dove migliaia di persone stanno affollando le strade con le loro automobili perla capitaledell’inizio del nuovoin, creandodinelle arterie principali che escono dalla città. Fonte: Twitter

LiaCapizzi : I discorsi della Merkel e di Macron nell'annunciare il lockdown light in Germania e Francia (scuole e fabbriche res… - Agenzia_Ansa : Covid Macron: 'Siamo sommersi, urge colpo di freno'. Francia in lockdown da venerdì almeno fino al primo dicembre.… - chetempochefa : “Il virus circola a una velocità che neanche le previsioni più pessimistiche avevano previsto. La mia responsabilit… - mitsouko1 : RT @pbecchi: Non dobbiamo imitare quello che fa la Francia o la Germania: un nuovo lockdown totale il nostro Paese non lo può sopportare. V… - formichenews : Lunghissime code di traffico nelle arterie principali che escono da #Parigi prima dell'inizio del nuovo #lockdown i… -