Guido Bertolaso | Tra due settimane saremo come a marzo Bisogna bloccare tutto

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metà novembrea fine. Con la differenza che allora l’epidemia riguardava Lombardia e Veneto, mentre ora abbraccia tutta Italia. Il virus si è sparpagliato ovunque, anche le Marche non sono messe bene”. Così, ex capo della Protezione civile, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. Sotto gli occhi ha un grafico “dove si vede chiaramentea metà del prossimo mese la curva di contagi, ricoveri e morti avrà un’impennata insostenibile se non si prendono subito misure drastiche”.“Se il diagramma corrisponde a verità - sottolinea- rischiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Guido Bertolaso

Il virus si è sparpagliato ovunque, anche le Marche non sono messe bene». Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, è a Civitanova dove ha curato la progettazione di un Covid Center di terapia ...Giuseppe Bellini via CIVITANOVA MARCHE, ITALY - MAY 11: Guido Bertolaso speaks in the "Covid Hospital Marche" organized, built and followed by CISOM " Corpo Italiano ...