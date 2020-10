Coronavirus. Arcuri: “Serve responsabilità dei cittadini” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Durante la conferenza stampa, il commissario Domenico Arcuri ha comunicato alcuni dati relativi alla pandemia da Coronavirus. “Il virus circola assai meno nelle scuole che nel Paese, l’80% dei contagiati è asintomatico e le famiglie oggi sono al centro dei contagi, diversamente da quanto accadeva a Marzo quando al centro dei contagi erano le Rsa. All’inizio della pandemia vi erano poche zone in Italia colpite dal virus, oggi il Covid è dappertutto nel nostro Paese”. Si tratta di dati allarmanti, secondo Arcuri, che evidenziano come “In pochi giorni i contagi sono 7 volte di più rispetto al 7 ottobre scorso, il virus si moltiplica in modo veloce e la sua crescita è impetuosa”. Inoltre, prosegue esortando i cittadini ad essere solerti: “Le misure del governo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Durante la conferenza stampa, il commissario Domenicoha comunicato alcuni dati relativi alla pandemia da. “Il virus circola assai meno nelle scuole che nel Paese, l’80% dei contagiati è asintomatico e le famiglie oggi sono al centro dei contagi, diversamente da quanto accadeva a Marzo quando al centro dei contagi erano le Rsa. All’inizio della pandemia vi erano poche zone in Italia colpite dal virus, oggi il Covid è dappertutto nel nostro Paese”. Si tratta di dati allarmanti, secondo, che evidenziano come “In pochi giorni i contagi sono 7 volte di più rispetto al 7 ottobre scorso, il virus si moltiplica in modo veloce e la sua crescita è impetuosa”. Inoltre, prosegue esortando i cittadini ad essere solerti: “Le misure del governo ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Arcuri: “Le Regioni potevano cominciare ad allestire ospedali a maggio e le avremmo rimborsate, lo pre… - Radio1Rai : #Coronavirus Italia. Record di contagi: 26.831 in un giorno. In aumento i ricoveri. Il paese verso lo scenario 4, i… - RaiNews : Il commissario straordinario all'emergenza: le scuole non sono focolai di casi #coronavirus - 3DaysofCondor : RT @Cartabellotta: #Arcuri: “rispetto a marzo è un altro mondo' Ha ragione è molto peggio: ??#Covid_19 ha invaso il sud ??#influenza non è a… - QuotidianPost : Coronavirus. Arcuri: “Serve responsabilità dei cittadini” -