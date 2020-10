Alunni bendati, il preside del ‘Caccioppoli’ di Scafati: “Tutto concordato”(VIDEO) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Anche se ha avviato un’inchiesta interna per chiarire i termini della vicenda, il dirigente scolastico del liceo Caccioppoli di Scafati, Domenico D’Alessandro, dopo il clamore suscitato dalle immagini di Alunni bendati per rispondere ad un’interrogazione a distanza, ha le idee chiare su quanto avvenuto. Anche perché sulla vicenda il preside ha ascoltato non solo la docente, ma anche gli Alunni ed i genitori che attraverso due lettere hanno spiegato la loro visione e concordano nel fatto che si sia trattato di una strategia condivisa dagli studenti con l’insegnante. “Era una strategia per spiegare in maniera divertente come era possibile avere un’interrogazione senza guardare null’altro– ha raccontato il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Anche se ha avviato un’inchiesta interna per chiarire i termini della vicenda, il dirigente scolastico del liceo Caccioppoli di, Domenico D’Alessandro, dopo il clamore suscitato dalle immagini diper rispondere ad un’interrogazione a distanza, ha le idee chiare su quanto avvenuto. Anche perché sulla vicenda ilha ascoltato non solo la docente, ma anche glied i genitori che attraverso due lettere hanno spiegato la loro visione e concordano nel fatto che si sia trattato di una strategia condivisa dagli studenti con l’insegnante. “Era una strategia per spiegare in maniera divertente come era possibile avere un’interrogazione senza guardare null’altro– ha raccontato il ...

