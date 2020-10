A Firenze in piazza contro il Dpcm: scontri con la polizia (Di sabato 31 ottobre 2020) Proteste contro il Dpcm a Firenze, scontri con la polizia. Nardella: “Manifestazione illegale”. Firenze – Proteste contro il Dpcm a Firenze. Centinaia di persone sono scese in strada nella serata di venerdì 30 ottobre 2020 per manifestare contro le decisioni prese dal Governo. Come riportato dal Corriere della Sera, attimi di tensione sono stati registrati in piazza della Signoria e nei pressi della Galleria degli Uffizi. Per disperdere la folla la polizia ha effettuato una leggera carica di alleggerimento. Dai manifestanti si è alzato il grido “Libertà, Libertà“. Nardella condanna la manifestazione: “Nessuno ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020) Protesteilcon la. Nardella: “Manifestazione illegale”.– Protesteil. Centinaia di persone sono scese in strada nella serata di venerdì 30 ottobre 2020 per manifestarele decisioni prese dal Governo. Come riportato dal Corriere della Sera, attimi di tensione sono stati registrati indella Signoria e nei pressi della Galleria degli Uffizi. Per disperdere la folla laha effettuato una leggera carica di alleggerimento. Dai manifestanti si è alzato il grido “Libertà, Libertà“. Nardella condanna la manifestazione: “Nessuno ...

