Xbox Series X/S e la tecnologia della GPU RDNA 2 di AMD nel dettaglio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo la rivelazione delle GPU targate AMD durante l'evento che si è tenuto ieri, Microsoft ha preso l'occasione per entrare nel dettaglio su ciò che Xbox Series X/S saranno in grado di fare grazie alle schede grafiche AMD.La società ha affermato che le due console sono le uniche ad avere supporto hardware completo per tutte le funzionalità RDNA 2 che AMD ha presentato all'evento. Queste funzionalità includono DirectX Raytracing, che secondo quanto riportato da Microsoft è presente nei titoli di lancio come Watch Dogs: Legion e Assassin's Creed Valhalla. Abbiamo parlato molto del raytracing e su quanto può fornire un'illuminazione realistica ed è proprio questo che i giocatori potranno provare una volta che Xbox Series X e S saranno ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo la rivelazione delle GPU targate AMD durante l'evento che si è tenuto ieri, Microsoft ha preso l'occasione per entrare nelsu ciò cheX/S saranno in grado di fare grazie alle schede grafiche AMD.La società ha affermato che le due console sono le uniche ad avere supporto hardware completo per tutte le funzionalità2 che AMD ha presentato all'evento. Queste funzionalità includono DirectX Raytracing, che secondo quanto riportato da Microsoft è presente nei titoli di lancio come Watch Dogs: Legion e Assassin's Creed Valhalla. Abbiamo parlato molto del raytracing e su quanto può fornire un'illuminazione realistica ed è proprio questo che i giocatori potranno provare una volta cheX e S saranno ...

SomosXbox : Snoop Dogg muestra su nevera con forma de #XboxSeriesX - nicolomirra : tempi. Tutto per un sogno: quello di arrivare a rendere un lavoro il #gaming e gli #esports oltre ovviamente alla p… - Plaffo : Microsoft realizza un vero e proprio frigorifero con la forma di Xbox Series X [Concorso per vincerlo] - domenicopanacea : Ok, so già che la maggioranza preferisce PS5 a Xbox Series X. Non entrando nel merito, chi di voi, come me, acquist… -