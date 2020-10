Star Wars: Josh Gad regala il recap della trilogia prequel in stile Olaf, ecco il video! (Di giovedì 29 ottobre 2020) Josh Gad ha regalato ai fan un esilarante recap della trilogia prequel di Star Wars in versione Olaf, ecco il video pubblicato online. Uno dei momenti più apprezzati di Frozen 2 è il momento in cui Olaf spiega quanto accaduto nel capitolo precedente della storia di Anna ed Elsa e ora in un video Josh Gad ha riassunto i prequel di Star Wars, rimanendo nel personaggio del simpatico pupazzo. L'iniziativa è legata al tentativo dell'attore di coinvolgere i cittadini americani nelle elezioni presidenziali e invitare i fan a votare. Dopo aver ricevuto 10.000 retweet al suo messaggio, Josh ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020)Gad hato ai fan un esilarantediin versioneil video pubblicato online. Uno dei momenti più apprezzati di Frozen 2 è il momento in cuispiega quanto accaduto nel capitolo precedentestoria di Anna ed Elsa e ora in un videoGad ha riassunto idi, rimanendo nel personaggio del simpatico pupazzo. L'iniziativa è legata al tentativo dell'attore di coinvolgere i cittadini americani nelle elezioni presidenziali e invitare i fan a votare. Dopo aver ricevuto 10.000 retweet al suo messaggio,...

StarWarsIT : A cosa che cosa beviamo? Al tuo compleanno ovviamente! Buon compleanno a Emilia Clarke, che ci ha mostrato Qi'ra in… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Wars: Josh Gad regala il recap della trilogia prequel in stile Olaf, ecco il video!… - orjharxes : @Io_Basita_ Si ma Davor e la suoneria di Star Wars?? ?????? - lilastaroth : Necesito verlo una peli de Star Wars @JoinTheForce dale flaco - Jerry_3_ : @_IlBoris Aspetta aspetta aspetta, cosa??? Non sono un grande fan di Star wars ste cose sono nuove per me. Forse pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Un primo sguardo ai cattivi dell’Alta Repubblica Star Wars Addicted Star Wars: The Mandalorian 2, gli splendidi poster internazionali della serie Disney+

A ormai pochissime ore dall'arrivo del primo e attesissimo episodio di Star Wars: The Mandalorian 2 su Disney+, è grazie a Comicbook.com che possiamo mostrarvi alcuni splendidi poster ...

Star Wars Tales from the Galaxy's Edge: svelata l'avventura Temple of Darkness

Dopo aver annunciato Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, il team di ILMxLAB presentano Temple of Darkness, un'avventura da vivere all'interno della dimensione sci-fi di questo intrigante gioco in ...

A ormai pochissime ore dall'arrivo del primo e attesissimo episodio di Star Wars: The Mandalorian 2 su Disney+, è grazie a Comicbook.com che possiamo mostrarvi alcuni splendidi poster ...Dopo aver annunciato Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, il team di ILMxLAB presentano Temple of Darkness, un'avventura da vivere all'interno della dimensione sci-fi di questo intrigante gioco in ...