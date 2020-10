Rino Gaetano | Q Concert in digitale per i suoi 70 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020), cover di Q, 1981 – photo credits: discogs.comOggi, 29 ottobre 2020, ricorre il 70°versario dalla nascita di. In occasione di questo importanteversario, verrà pubblicato per la prima volta sulle piattaforme digitali il disco Q, realizzato assieme a Riccardo Cocciante e ai New Perigeo. Inoltre, sempre da oggi, sarà disponibile in ultra HD su Amazon Music l’intero catalogo musicale dell’artista., un genio che ci ha lasciati troppo presto, cantautore nato a Crotone il 29 ottobre 1950, è stato un genio prematuramente scomparso. Viene ricordato per i ...