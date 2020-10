Pubblico a XFactor 2020, scoppia la polemica: “Mascherina e tampone per tutti” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Comincia la quattordicesima edizione di X Factor. E comincia con una polemica. Infatti è prevista la presenza del Pubblico nello show condotto da Alessandro Cattelan e che vede Manuel Agnelli, Emma Marrone, Hell Raton e Mika come giudici. Tanti i commenti sui social: “Perché i teatri chiusi e le persone lì?”, “Come faranno a rispettare il coprifuoco imposto alle 23 dalla Lombardia?, “Quante persone ci sono? Maxi assembramento”, alcune delle domande sui social. E’ arrivata la risposta dell’account ufficiale: “Il Pubblico presente a X Factor segue tutti i protocolli previsti dalle norme: distanziamento, mascherine e tampone prima di accedere al teatro. Il numero dei presenti rientra nella capienza prevista dalle disposizioni attuali”, si legge nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Comincia la quattordicesima edizione di X Factor. E comincia con una. Infatti è prevista la presenza delnello show condotto da Alessandro Cattelan e che vede Manuel Agnelli, Emma Marrone, Hell Raton e Mika come giudici. Tanti i commenti sui social: “Perché i teatri chiusi e le persone lì?”, “Come faranno a rispettare il coprifuoco imposto alle 23 dalla Lombardia?, “Quante persone ci sono? Maxi assembramento”, alcune delle domande sui social. E’ arrivata la risposta dell’account ufficiale: “Ilpresente a X Factor segue tutti i protocolli previsti dalle norme: distanziamento, mascherine eprima di accedere al teatro. Il numero dei presenti rientra nella capienza prevista dalle disposizioni attuali”, si legge nel ...

