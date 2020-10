Lazio, Inzaghi in ansia: attesa per i nuovi tamponi (Di giovedì 29 ottobre 2020) FORMELLO - Lazio in attesa, venerdì è il giorno 'x' per capire quanto sia davvero grave l'emergenza Covid-19 scoppiata all'interno del gruppo squadra. Nella seduta odierna, scarico in palestra per i ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) FORMELLO -in, venerdì è il giorno 'x' per capire quanto sia davvero grave l'emergenza Covid-19 scoppiata all'interno del gruppo squadra. Nella seduta odierna, scarico in palestra per i ...

