‘Gf Vip 5’ | nella notte arriva il tanto atteso confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini | che grazie a Enock Barwuah fa pace anche con Dayane Mello! Video

(Di giovedì 29 ottobre 2020) E’to in pienailtra, che dopo una serata di giochi e scherzi in cui sembrano aver recuperato l’intimità e la confidenza delle scorso settimane i due gieffini si sono parlati a cuore aperto, forse superando definitivamente tutte le incomprensioni che li avevano tenuti lontani in questi ultimi giorni., profondamente dispiaciuto per l’allontanamento da, gli ha confidato: “Ieri sera continuavo a ripetermi se avessi sbagliato in qualche atteggiamento, se non ti avessi chiesto di parlare di cose private a cui tieni mentre agli altri sì”. “Sì questo sì, ma te ...