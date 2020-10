Dl Ristori pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Di giovedì 29 ottobre 2020) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori, il provvedimento con "ulteriori misure urgenti" a sostegno dei settori più colpiti dall' emergenza coronavirus. Il Dl è stato approvato dal Consiglio dei ... Leggi su finanza.repubblica (Di giovedì 29 ottobre 2020)inil Decreto, il provvedimento con "ulteriori misure urgenti" a sostegno dei settori più colpiti dall' emergenza coronavirus. Il Dl è stato approvato dal Consiglio dei ...

Agenzia_Ansa : In vigore il #DecretoRistori. Aiuti a 53 categorie, da taxi a bar. Pubblicato il provvedimento sulla Gazzetta #ANSA - SisthemaSrl : DL 137 – 28 OTTOBRE 2020 – PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO RISTORI continua a leggere:… - CCIAARIVLIG : RT @MISE_GOV: #DecretoRistori: Previsti nuovi indennizzi a fondo perduto fino al 400%, #credito d'imposta per gli affitti commerciali e can… - lagenziaviaggi : #DecretoRistori pubblicato in Gazzetta Ufficiale - TecnicaScuola : Decreto ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le misure per la scuola - -