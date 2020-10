Chi è Blue Phelix: cantante di X Factor 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi è Blue Phelix: cantante di X Factor 2020 Under Uomini Blue Phelix, nome d’arte di Francesco Franco, è uno dei concorrenti che è riuscito ad accedere ai Live di X Factor 2020. Studente di 22 anni di Livorno, vive a Londra. Oltre a cantare, è anche molto popolare su Tik Tok. Il suo stile alternativo e la sua bravura hanno convinto la sua giudice, Emma Marrone, a portarlo fino ai Live nella categoria Under Uomini. Ma chi è Blue Phelix? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2020 Blue Phelix ha sicuramente una grande anima pop. Suona il pianoforte e ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi èdi XUnder Uomini, nome d’arte di Francesco Franco, è uno dei concorrenti che è riuscito ad accedere ai Live di X. Studente di 22 anni di Livorno, vive a Londra. Oltre a cantare, è anche molto popolare su Tik Tok. Il suo stile alternativo e la sua bravura hanno convinto la sua giudice, Emma Marrone, a portarlo fino ai Live nella categoria Under Uomini. Ma chi è? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di Xha sicuramente una grande anima pop. Suona il pianoforte e ...

