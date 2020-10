Vuelta a España 2020, Richard Carapaz: “Roglic è forte, ma siamo ancora in lotta. È stato un bel duello” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Vuelta a España 2020 sta entrando sempre più nel vivo nella lotta ormai serrata per il podio madrileno. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ha cercato di difendere al massimo la leadership in classifica generale, rispetto ad un Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a dir poco agguerrito. Quest’oggi lo sloveno, vincitore uscente della Vuelta, ha trionfato all’Alto de Moncalvillo, dimostrando di avere le gambe per lottare per la vittoria finale. La maglia rossa Carapaz ha comunque resistito alla carica di Roglic, mollando soltanto nel finale. Ma adesso dovrà fare ancor più attenzione, perchè il capitano della Jumbo-Visma è a soli 13″ da lui. “È stata una tappa molto animata e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Laa Españasta entrando sempre più nel vivo nellaormai serrata per il podio madrileno.(Ineos Grenadiers) ha cercato di difendere al massimo la leadership in classifica generale, rispetto ad un Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a dir poco agguerrito. Quest’oggi lo sloveno, vincitore uscente della, ha trionfato all’Alto de Moncalvillo, dimostrando di avere le gambe perre per la vittoria finale. La maglia rossaha comunque resistito alla carica di Roglic, mollando soltanto nel finale. Ma adesso dovrà fare ancor più attenzione, perchè il capitano della Jumbo-Visma è a soli 13″ da lui. “È stata una tappa molto animata e ...

