Sgarbi e la cena di gruppo: “Nella Repubblica del Sutristan, i dpcm di Conte non valgono" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vittorio Sgarbi come sindaco di Sutri non sembra intenzionato ad adeguarsi alle disposizioni dell’ultimo dpcm. “Nell’autoproclamata Repubblica del Sutristan, i dpcm di Conte non hanno alcuna efficacia. Per questo al ristorante “Da Giuseppi” (inaugurato proprio oggi) si cena ben oltre la mezzanotte”, scrive su Facebook il parlamentare, postando la foto di una cena a cui partecipano 8 persone.Lo scatto è stato pubblicata online intorno alle dieci e mezza di ieri sera e non è dato sapere quando sia stata effettivamente scattata e se il gruppo sia rimasto nel locale effettivamente oltre la mezzanotte. Quel che è certo e che Sgarbi, in qualità di sindaco di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vittoriocome sindaco di Sutri non sembra intenzionato ad adeguarsi alle disposizioni dell’ultimo. “Nell’autoproclamatadel, idinon hanno alcuna efficacia. Per questo al ristorante “Da Giuseppi” (inaugurato proprio oggi) siben oltre la mezzanotte”, scrive su Facebook il parlamentare, postando la foto di unaa cui partecipano 8 persone.Lo scatto è stato pubblicata online intorno alle dieci e mezza di ieri sera e non è dato sapere quando sia stata effettivamente scattata e se ilsia rimasto nel locale effettivamente oltre la mezzanotte. Quel che è certo e che, in qualità di sindaco di ...

Agenzia_Ansa : La provocazione di Sgarbi: una tavolata contro il #dpcm. Scrive su facebook: 'Qui i decreti di Conte non hanno alcu… - Adnkronos : .@VittorioSgarbi e la cena di gruppo: '#Dpcm qui non vale' - ilgiornale : Una cena nel ristorante 'Da Giuseppi' a mezzanotte nella Repubblica del Sutristan: ecco la nuova protesta di Sgarbi… - NazzarenoMi : RT @Agenzia_Ansa: La provocazione di Sgarbi: una tavolata contro il #dpcm. Scrive su facebook: 'Qui i decreti di Conte non hanno alcuna eff… - HuffPostItalia : Sgarbi e la cena di gruppo: “Nella Repubblica del Sutristan, i dpcm di Conte non valgono' -