Ristoratori in piazza a Napoli con tovaglie e scontrini per De Luca (Di mercoledì 28 ottobre 2020) NAPOLI – Una tovaglia bianca sistemata a terra con piatti, bicchieri e posate. Un cartellone raffigurante uno scontrino gigante che riporta tutte le perdite subite da marzo ad oggi e indirizzato al governatore della Campania Vincenzo De Luca. Si è svolta così la manifestazione indetta anche a Napoli da Fipe-Confcommercio e che ha interessato le principali piazze italiane. Ristoratori, cuochi, titolari di bar, pizzerie, pasticcerie e di altre attività si sono dati appuntamento a Napoli, fuori alla sede della Regione a Santa Lucia, per contestare le recenti misure per limitare la diffusione del Covid introdotte con l'ultimo Dpcm e con le recenti ordinanze del presidente della Regione.

