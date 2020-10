Oggi è un altro giorno, Brigitta Boccoli omaggia Moira Orfei: “Non aveva paura di nulla” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Moira Orfei è stata la regina del circo italiano, una vera stella che per anni ha brillato nel panorama dello spettacolo, lasciando una ricca testimonianza che farà parlare di lei ancora a lungo. Suo figlio Stefano Nones e la moglie Brigitta Boccoli la ricordano con tenerezza, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone li ha ospitati nel suo salottino pomeridiano, proprio per rendere omaggio alla grande Moira Orfei. “Lei non aveva paura di nulla, non temeva i giudizi. Era quello che era, era istintiva e non si vergognava, diceva in faccia tutto quello che pensava. Era profondamente vera, e quando sei vera il pubblico lo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è stata la regina del circo italiano, una vera stella che per anni ha brillato nel panorama dello spettacolo, lasciando una ricca testimonianza che farà parlare di lei ancora a lungo. Suo figlio Stefano Nones e la mogliela ricordano con tenerezza, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni diè un. Serena Bortone li ha ospitati nel suo salottino pomeridiano, proprio per rendere omaggio alla grande. “Lei nondi nulla, non temeva i giudizi. Era quello che era, era istintiva e non si vergognava, diceva in faccia tutto quello che pensava. Era profondamente vera, e quando sei vera il pubblico lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Coronavirus, oggi 136 casi e un altro morto Tuscia Web Bruxelles consiglia ma non impone l’introduzione di un salario minimo. La Germania lo alza a 10,4 euro l’ora per battere la crisi

Un salario minimo garantito per i lavoratori di tutta l’Ue. Un consiglio, ma non un obbligo, contenuto in una direttiva della Commissione Ue pubblicata oggi in cui si lascia libertà agli Stati sul mod ...

Milano, Blitz alla Banca d'Italia: militanti del centro sociale Cantiere vestiti come la 'Casa di carta'

Blitz del Centro sociale Cantiere di Milano alla sede della Banca d'Italia. Alcuni militanti vestiti come i protagonisti della serie tv della 'Casa di carta' sono arrivati davanti alla struttura, con ...

