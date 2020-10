Incontro Briatore e Coletti (presunto spasimante di Elisabetta): le reazioni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il manager e il pilota si sono visti casualmente al Principato, durante una colazione: ecco come si sono comportati dopo essersi adocchiati L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il manager e il pilota si sono visti casualmente al Principato, durante una colazione: ecco come si sono comportati dopo essersi adocchiati L'articolo proviene da Gossip e Tv.

SfigataMente : @BrunoMaggi Ieri un papà ha detto al figlio adolescente di non preoccuparsi, che non deve avere paura, è un raffred… - Ivankocinque : RT @SfideTv: #gfvip Gira voce che lunedì ci sarà l'incontro/scontro tra Briatore e Gregoraci Preparo i pop corn anche per voi? https://t… - SfideTv : #gfvip Gira voce che lunedì ci sarà l'incontro/scontro tra Briatore e Gregoraci Preparo i pop corn anche per voi? - lambriivana : @elisabe89376579 @Viperissima_ MI DISPIACE SIGNORINI E' TROPPO DI PARTE E SBAGLIA ! IO SONO DACCORDO CON LEI ! MI… -

Incontro ad ‘alta tensione’ tra Flavio Briatore e Stefano Coletti, l’uomo che inconsapevolmente nei giorni scorsi ha innescato un chiacchiericcio rovente attorno ad Elisabetta Gregoraci. Il gossip ha ...

Scoppia la bomba sulla Gregoraci: “Ha un contratto con Briatore, non può fidanzarsi”

Paolo Chiambretti, fece una rivelazione su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore affermando che i due hanno un contratto matrimoniale ...

