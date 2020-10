Francia in lockdown, Macron: “Misure prese sin qui insufficienti. Virus si diffonde più velocemente delle peggiori previsioni” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le misure prese nei giorni scorsi “non bastano più“. Lo ha ammesso il presidente francese Emmanuel Macron, in un discorso alla nazione, riconoscendo che “il Virus circola a una velocità che anche le previsioni più pessimistiche non avevano anticipato”. Macron ha annunciato che da venerdì la Francia sarà in lockdown. L'articolo Francia in lockdown, Macron: “Misure prese sin qui insufficienti. Virus si diffonde più velocemente delle peggiori previsioni” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le misurenei giorni scorsi “non bastano più“. Lo ha ammesso il presidente francese Emmanuel, in un discorso alla nazione, riconoscendo che “ilcircola a una velocità che anche le previsioni più pessimistiche non avevano anticipato”.ha annunciato che da venerdì lasarà in. L'articoloin: “Misuresin quisipiùprevisioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

