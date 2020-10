Covid, sei casi di positività alla Scala, in quarantena tutta l'orchestra (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Teatro della Scala ha annunciato la presenza di sei nuovi positivi al Coronavirus A causa di questo risultato, sono stati messi in quarantena preventiva tutti i componenti dell'orchetra. Tramite ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Teatro dellaha annunciato la presenza di sei nuovi positivi al Coronavirus A causa di questo risultato, sono stati messi inpreventiva tutti i componenti dell'orchetra. Tramite ...

